Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТурция может возобновить военную операцию в Сирии

Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности. Об этом заявил МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.
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