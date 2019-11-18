Армия и оружие
Российская газетаТурция может возобновить военную операцию в Сирии
Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности. Об этом заявил МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.
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«Шаг вперёд для новых турецких партий: Джем Узан говорит о возвращении в политику»
Московский Комсомолец Турциявчера в 06:44
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