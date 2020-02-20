Армия и оружие

Наша версияНаша версияТурецкая армия и сирийская оппозиция начали наступление в Идлибе

Формирования вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые силами турецкой армии, предприняли в этот четверг наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Турецкие военные начали наступление на сирийскую армию в Идлибе.
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