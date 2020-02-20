Формирования вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые силами турецкой армии, предприняли в этот четверг наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Турецкие военные начали наступление на сирийскую армию в Идлибе.

Турецкая армия и сирийская оппозиция начали наступление в Идлибе

Экономика «Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Общество Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.

Гаджеты Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.

Происшествия Эвакуированные из Китая на Украину граждане выехали из Харькова Колонна с эвакуированными из Китая на Украину гражданами выехала из аэропорта в Харькове в санаторий в Полтавской области, следует из трансляции на телеканале "Наш".

Политика В МИД Китая ответили на обвинения в «утечке вируса» Ранее Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук выступил с открытым письмом в связи с обвинениями в распространении нового коронавируса, назвав их ложными, и подчеркнув, что совесть сотрудников института чиста.

Финансы Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года Предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.

Общество Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.

Здоровье Названо лекарство против коронавируса В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.

Общество Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Армия и оружие Турция оказалась под огнём в Сирии и в Ливии На фоне интенсивного обстрела Триполи Ливийской национальной армией (ЛНА) Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем объявило о приостановке участия в работе военного комитета в Женеве.

Политика Захарова прокомментировала решение Гаагского суда по ЮКОСу Как напомнила Захарова, Россия уже неоднократно заявляла, что у Международного арбитражного суда не было компетенции рассматривать спор, а его решение является «политически ангажированным актом».

Экономика Силуанов оценил идею увеличить страховые выплаты по всем вкладам Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости увеличить максимальную сумму страховых выплат вкладчикам при отзыве лицензии у банка с нынешних 1,4 млн руб. до 5 млн руб. по всем вкладам россиян.