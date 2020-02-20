Армия и оружие
Наша версияТурецкая армия и сирийская оппозиция начали наступление в Идлибе
Формирования вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые силами турецкой армии, предприняли в этот четверг наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Турецкие военные начали наступление на сирийскую армию в Идлибе.
Читать в источнике
Оценить395
Подробнее о событии
Показать все источники
Кратко о заявлениях, которые указывают на вектор отношений Москвы и Анкары и будущее Идлиба
Московский Комсомолец Турция06:03
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Политика
Песков назвал риторическим вопрос, как прожить на МРОТ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как прожить на 12,1 тыс. руб. МРОТ.
Общество
Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом
Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung
Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Происшествия
Эвакуированные из Китая на Украину граждане выехали из Харькова
Колонна с эвакуированными из Китая на Украину гражданами выехала из аэропорта в Харькове в санаторий в Полтавской области, следует из трансляции на телеканале "Наш".
Здоровье
Ученые выяснили, что в большинстве случаев диабет лечат неправильно
Исследование, проведенное американскими учеными-медиками, показало, что жесткий контроль уровня сахара в крови может быть не самой лучшей стратегией терапии диабета 2-го типа.
Политика
В МИД Китая ответили на обвинения в «утечке вируса»
Ранее Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук выступил с открытым письмом в связи с обвинениями в распространении нового коронавируса, назвав их ложными, и подчеркнув, что совесть сотрудников института чиста.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в немецком Ханау найден мертвым у себя дома
Мертвым в своем доме найден предполагаемый стрелок из немецкого города Ханау. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Финансы
Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года
Предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Политика
США обвинили Россию в кибератаках на Грузию
США обвинили Россию в кибератаках на Грузию, которые якобы произошли в октябре 2019 года.
Биатлон
Биатлонист Дале рассказал, что думают о Логинове в Норвегии
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, что в его стране думают о победе Александра Логинова в спринте на Чемпионате мира.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Единоборства
Уайлдера и Фьюри пришлось разнимать во время дуэли взглядов
Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, выступающие в супертяжелом весе, провели битву взглядов.
Политика
В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ
В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну
Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Турция оказалась под огнём в Сирии и в Ливии
На фоне интенсивного обстрела Триполи Ливийской национальной армией (ЛНА) Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем объявило о приостановке участия в работе военного комитета в Женеве.
Кино
У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак в третьей стадии
Политика
Захарова прокомментировала решение Гаагского суда по ЮКОСу
Как напомнила Захарова, Россия уже неоднократно заявляла, что у Международного арбитражного суда не было компетенции рассматривать спор, а его решение является «политически ангажированным актом».
Экономика
Силуанов оценил идею увеличить страховые выплаты по всем вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости увеличить максимальную сумму страховых выплат вкладчикам при отзыве лицензии у банка с нынешних 1,4 млн руб. до 5 млн руб. по всем вкладам россиян.
Кино
Кирилл Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле
Гаджеты
Google неожиданно выпустила Android 11
В компании решили приступить к тестированию новой версии операционной системы для мобильных устройств раньше.