Армия и оружие
Газета.RuТурция начала наступление в Идлибе
Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera. На отдельных направлениях в наземной операции участвует турецкий спецназ.
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Кратко о заявлениях, которые указывают на вектор отношений Москвы и Анкары и будущее Идлиба
Московский Комсомолец Турция06:03
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