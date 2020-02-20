Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera. На отдельных направлениях в наземной операции участвует турецкий спецназ.

Турция начала наступление в Идлибе

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