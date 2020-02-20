Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурция начала наступление в Идлибе

Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera. На отдельных направлениях в наземной операции участвует турецкий спецназ.
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Опубликовано видео обстрела сирийской армии в Идлибе

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Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб

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Турция начала наступление в Идлибе

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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Армия и оружие

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Газета.Ru 10:12
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Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.
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В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
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