Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТурция начала наземное наступление в рамках операции в Сирии

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. Она получила название "Источник мира".
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Агентство САНА сообщило о первых мирных жертвах турецкой операции в Сирии

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ТАССвчера в 20:49

Минобороны Турции заявило, что войска продолжают продвижение в Сирии

РИА Новостивчера в 20:06

Турция начала наземное наступление в Сирии в трех точках

РБКвчера в 16:05

Войска Турции продолжают продвижение в Сирии в ходе операции «Источник мира»

Life.ruвчера в 21:28
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
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Российская газета вчера в 23:12
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REGNUM вчера в 21:41
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РБК вчера в 19:28
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