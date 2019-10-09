9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. Она получила название "Источник мира".

Турция начала наземное наступление в рамках операции в Сирии

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Общество В России могут начать наказывать родителей курящих детей Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Общество В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.

Футбол Головин дисквалифицирован на один матч Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.

Единоборства Федор Емельяненко хочет завершить карьеру Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.

Наука Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.

Авто Skoda показала новый Skoda Rapid для РФ Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Политика США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров Представители КНР и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по ключевым вопросам торговых переговоров двух стран.

Волейбол Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Наука Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.

Здоровье Жителей России призвали не перегреваться Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.

Космос Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.

Экономика Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.