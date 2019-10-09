Армия и оружие
ИзвестияТурция начала наземное наступление в рамках операции в Сирии
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. Она получила название "Источник мира".
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
Российская газета вчера в 13:37
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников
В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru 08 октября в 15:29
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
РИА Новости вчера в 12:03
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Армия и оружие
Bloomberg: турецкая армия начала переходить границу с Сирией
Дождь вчера в 06:22
Футбол
Головин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
РИА Новости вчера в 19:13
Единоборства
Федор Емельяненко хочет завершить карьеру
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета вчера в 08:17
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 08 октября в 00:45
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для РФ
Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 10:21
Гаджеты
Новый смартфон представил создатель Android
Aobe.ru вчера в 16:11
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Шоу-бизнес
Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»
7Дней.ру вчера в 13:30
Политика
США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров
Представители КНР и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по ключевым вопросам торговых переговоров двух стран.
Известия вчера в 20:33
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru вчера в 04:09
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Наука
Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей
В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Родной город вчера в 07:45
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Известия вчера в 22:15
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня вчера в 03:57
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Ридус 07 октября в 10:25
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Газета.Ru 08 октября в 02:00
Футбол
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь
Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Спорт-Экспресс вчера в 18:36
Экономика
Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса
За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55