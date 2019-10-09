Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурция начала наземную часть операции в Сирии

Министерство обороны Турции объявило о начале наземной части военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что часть операции под названием "Источник мира" происходит на севере Сирии.
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Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек

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Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
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Эрдоган заявил о праве Турции проводить военную операцию

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