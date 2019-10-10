Армия и оружие
РИА НовостиТурция начала наземную фазу операции в Сирии
Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии. Как сообщили в Минобороны Турции, действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии". О начале операции объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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с чего всё началось
"Наши героические военные, участвующие в операции "Источник мира", продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.ТАССвчера в 20:49
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Армия и оружие
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Армия и оружие
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Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
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Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
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Боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко анонсировал окончание карьеры после трех поединков.
Вечерняя Москва вчера в 06:45
Общество
В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов
В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
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RT на русском вчера в 17:04
Политика
Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой.
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РИА Новости 02:09
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Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор
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С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
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В Рязани задержан подозреваемый в убийстве ветерана ВОВ и его супруги
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Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
РИА Новости вчера в 11:56
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В России захотели штрафовать родителей курящих школьников
С родителей курящих школьников могут начать брать штрафы.
Газета.Ru вчера в 20:52
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
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СМИ узнали о личности напавшего на синагогу в Германии
Мужчиной в зеленой куртке и шлеме, который напал на синагогу в немецком городе Галле, мог быть 27-летний немец по имени Стефан.
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
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Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59