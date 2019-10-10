с чего всё началось

Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии. Как сообщили в Минобороны Турции, действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии". О начале операции объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция начала наземную фазу операции в Сирии

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