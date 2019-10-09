Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция начала наземную фазу операции в Сирии

Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии. Как сообщили в Минобороны Турции, действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии". О начале операции объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

СМИ сообщили о продолжении наступления турецких войск в Сирии

Известия21:40

Войска Турции продолжают продвижение в Сирии в ходе операции «Источник мира»

Life.ru21:28

Минобороны Турции объявило о начале наземной операции в Сирии

RT на русском15:42

Минобороны Турции заявило, что войска продолжают продвижение в Сирии

РИА Новости20:06

Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель

Российская газета18:20

Турция начала наземное наступление в Сирии в трех точках

РБК16:05

Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии

ТАСС20:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Происшествия

Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника

Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Известия 18:44
Наука

Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок

Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.
Ugpressa.ru вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова

В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Политика

Иран освободил российскую журналистку Юзик

Коммерсантъ 19:25
Космос

NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы

Российская газета 20:50
Политика

Савченко обвинила Порошенко в том, что он «проиграл» Украину

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
RT на русском 21:19
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лауреатах Нобелевской премии по медицине.
Пятый канал вчера в 06:26
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия 19:19
Экономика

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru вчера в 09:27
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала

Газета.Ru 10:54
Гаджеты

Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом

iReactor 16:48
Футбол

Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.
RT на русском 04:00
Шоу-бизнес

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Авто

Рестайлинговая Hyundai Creta начнет продаваться со дня на день

Приблизительный ценник на Hyundai Creta / ix25 в Поднебесной запрашивает сумму от 109800 юаней или 995 тысяч рублей по актуальному курсу валют.
Pnzdrive 07 октября в 23:24
Армия и оружие

Президент Турции объявил о начале военной операции в Сирии

RuNews24.ru 09:58
Армия и оружие

Турция нанесла удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии

Турецкая армия с момента начала операции «Источник мира» уже нанесла удары по 181 объекту курдских формирований в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Турции.
Аргументы и Факты 18:56
Армия и оружие

Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске

Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Наталья Рудова стала ведущей реалити-шоу на Бали

Сегодня стало известно, что ведущей телешоу будет Наталья Рудова.
StarHit.ru 18:20
Здоровье

Эксперт рассказал, какими расстройствами настроения страдают россияне

Каждый пятый россиянин страдает теми или иными расстройствами настроения – в большинстве случаев это депрессия, заметить первые симптомы и направить к специалисту могут близкие люди, однако профессиональная помощь бывает нужна и самим психиатрам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 20:10
Общество

Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае

Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
SM News 07:46
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ 10:16
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Экономика

Власти Алтайского края оценили темпы роста цен

«В августе 2019 года по отношению к декабрю прошлого года цены в регионе на все товары и услуги увеличились на 2,7%, на продовольственные товары – на 2,3%. Темпы роста цен – умеренные», - заявил заместитель председателя правительства, министр экономического развития Павел Дитятев.
Алтайская правда 00:22
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Игры

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных

Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное