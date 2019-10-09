Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии. Как сообщили в Минобороны Турции, действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии". О начале операции объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Савченко обвинила Порошенко в том, что он «проиграл» Украину Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.

Экономика Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Авто Рестайлинговая Hyundai Creta начнет продаваться со дня на день Приблизительный ценник на Hyundai Creta / ix25 в Поднебесной запрашивает сумму от 109800 юаней или 995 тысяч рублей по актуальному курсу валют.

Армия и оружие Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.

Здоровье Эксперт рассказал, какими расстройствами настроения страдают россияне Каждый пятый россиянин страдает теми или иными расстройствами настроения – в большинстве случаев это депрессия, заметить первые симптомы и направить к специалисту могут близкие люди, однако профессиональная помощь бывает нужна и самим психиатрам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Экономика Власти Алтайского края оценили темпы роста цен «В августе 2019 года по отношению к декабрю прошлого года цены в регионе на все товары и услуги увеличились на 2,7%, на продовольственные товары – на 2,3%. Темпы роста цен – умеренные», - заявил заместитель председателя правительства, министр экономического развития Павел Дитятев.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Игры Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.