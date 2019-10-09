Армия и оружие
РИА НовостиТурция начала наземную фазу операции в Сирии
Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии. Как сообщили в Минобороны Турции, действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии". О начале операции объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Футбол
Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу московской лаборатории
Россия направила во Всемирное антидопинговое агентство ответы по делу о данных московской лаборатории.
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
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Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»
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Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Космос
Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
Авто
«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором
Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте
Правительство Нидерландов приняло решение упразднить название Голландия в качестве второго и наиболее популярного именования страны.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Игры
Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Футбол
Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной. Не будем винить Филимонова
Российский актёр и болельщик Михаил Ефремов поделился воспоминаниями о матче отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года между сборными России и Украины (1:1).
Кино
В фильме про Началову снимется двойник Аллы Пугачевой
Напомним, что Загорский сообщил о решении начать съемки фильма о Началовой спустя всего две недели после ее кончины.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.