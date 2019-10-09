Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция начала наземную фазу операции в Сирии

Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии. Как сообщили в Минобороны Турции, действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии". О начале операции объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Турция начала наземное наступление в Сирии в трех точках

РБК16:05

Турция начала наземную фазу операции в Сирии

РИА Новости15:40

Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Российская газета16:00

Турция начала наземное наступление в Сирии

Московский Комсомолец15:46

Минобороны Турции объявило о начале наземной операции в Сирии

RT на русском15:42

Турция начала наземную военную операцию в Сирии

Газета.Ru17:03

Турция приступила к наземному этапу операции «Источник мира»

ТАСС15:29
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Политика

Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Политика

Украинские радикалы со стрельбой прорвались в Донбасс

ТВ Центр 09:52
Политика

Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
REGNUM 05:34
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Футбол

Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией

Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
РИА Новости 16:51
Спорт

Россия передала WADA ответы по делу московской лаборатории

Россия направила во Всемирное антидопинговое агентство ответы по делу о данных московской лаборатории.
Рифей-Пермь вчера в 15:07
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Финансы

Евро и доллар удерживают свои позиции

Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета 07 октября в 23:30
Кино

Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»

Мир фантастики 12:08
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер 06:36
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Происшествия

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru вчера в 05:14
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Космос

Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса

Народные новости 05 октября в 22:38
Авто

«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором

Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Tvoe-avto.com 06:36
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК 07 октября в 15:13
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

UfacityNews.ru 07:49
Футбол

Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте

Правительство Нидерландов приняло решение упразднить название Голландия в качестве второго и наиболее популярного именования страны.
ProstoProSport 07 октября в 23:47
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ вчера в 12:52
Экономика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science вчера в 02:55
Игры

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Футбол

Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной. Не будем винить Филимонова

Российский актёр и болельщик Михаил Ефремов поделился воспоминаниями о матче отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года между сборными России и Украины (1:1).
Чемпионат 15:02
Кино

В фильме про Началову снимется двойник Аллы Пугачевой

Напомним, что Загорский сообщил о решении начать съемки фильма о Началовой спустя всего две недели после ее кончины.
Bimru.ru 13:07
Происшествия

Басманный суд заочно арестовал пранкера Вольнова по новому обвинению

RT на русском 11:53
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
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