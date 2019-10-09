Армия и оружие
Российская газетаТурция начала наземную фазу военной операции в Сирии
Наземная фаза операции "Источник мира" началась в Сирии. Турецкое минобороны утверждает, что она проводится во взаимодействии с правительственными войсками.
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Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Общество
Когда первый рабочий день в 2020 году?
Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся 8 дней: с 1 января по 8 января.
Армия и оружие
СМИ сообщили об 11 погибших в ходе операции Турции на севере Сирии
По меньшей мере 11 человек погибли в ходе военной операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев.
Общество
Кейт Миддлтон сменила цвет волос
Звездные стилисты одобрили новый имидж герцогини.
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Шоу-бизнес
Тренер «Зенита» Сергей Семак снова женился на своей бывшей супруге
Женщина поделилась своими чувствами с подписчиками Звезда российского ФК "Зенит" Сергей Семак и его избранница Анна решили вновь связать себя узами брака и организовать по этому случаю пышное торжество.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Энергетика
В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения
Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
Очевидцы выписки 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит тяжелобольная пациентка.
Футбол
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь
Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Общество
Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае
Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
Политика
Арестован сотрудник Пентагона, передававший секретную информацию СМИ
По версии следствия Фрез в течении двух последних лет передал журналистам пять отчетов разведки, касающихся иностранных систем вооружения, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Москва слезам не верит» спасает мужа от тяжелой болезни
Зрителям Наталья запомнилась по роли Александры, дочери главной героини фильма "Москва слезам не верит".
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Футбол
УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
Политика
Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
Политика
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту
Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права.
Армия и оружие
Военные США переправили двух палачей ИГ из Сирии в Ирак
Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников.
Шоу-бизнес
Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»
Армия и оружие
Посольство Норвегии опровергло появление в стране российского спецназа
В конце сентября издание AldriMer, которое специализируется на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, со ссылкой на источники в разведывательных службах Норвегии и странах НАТО сообщило, что на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген были замечены бойцы российского спецназа.
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Армия и оружие
Турецкая авиация нанесла удар по курдской базе на севере Сирии
«Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии», - говорится в сообщении.
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.