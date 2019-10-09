Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТурция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Наземная фаза операции "Источник мира" началась в Сирии. Турецкое минобороны утверждает, что она проводится во взаимодействии с правительственными войсками.
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Турецкая армия приступила к наземному этапу операции «Родник мира»

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