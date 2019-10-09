Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата. Как сообщают турецкие источники, подразделения турецкой армии вошли на сирийскую территорию с трех точек, передает ТАСС.

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Футбол Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.

Гаджеты Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.

Армия и оружие Предупрежденный Китай: к чему приведет решение Москвы о помощи Пекину В 2018 году Владимир Путин разъяснял аудитории концепцию ответно-встречного удара, в этом — между делом сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Авто К 2021 году Россия наладит выпуск газовых турбин По планам, что к 2021-му году страна приступит к серийному выпуску таких машин большой мощности на базе "Ростеха".

Общество В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.

Общество Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.

Армия и оружие Трамп: США разрабатывают «невероятные новые вооружения» Специалисты в США разрабатывают «невероятные новые вооружения». Об этом, как передает RT, заявил глава США Дональд Трамп.

Футбол Петр Чех стал игроком хоккейного клуба Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».

Политика Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.

Армия и оружие Эрдоган заявил о праве Турции на проведение операции в Сирии Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии по соглашению двух стран 1998 года, об этом он заявил в интервью газете Yeni Safak.

Футбол Агент Малкома опубликовал фото нападающего «Зенита» из больницы Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Малкома, опубликовал снимок бразильца из больницы.

Футбол Моуринью отказался возглавить «Лион» Как сообщает RMC Sport, португальский специалист лично поговорил с президентом французского клуба Жаном-Мишелем Ола, но отказался от предложения принять «ткачей».

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Политика Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.

Технологии Sony в день анонса PlayStation 5 сократила десятки человек в Европе и США Печально, что ситуация останется незамеченной из-за анонса PlayStation 5. Бывший сотрудник PlayStation США Как отмечает VGC, прежде разные подразделения SIE работали самостоятельно: к примеру, PlayStation Move и DriveClub намного активнее продвигали в Европе, тогда как в США были свои тайтлы, вроде God of War.

Здоровье В Минздраве предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу вейпов молодым людям, не достигшим совершеннолетия, передает ТАСС.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Общество Жители Забайкалья опасаются отмены советских нормативных актов Представители профсоюзов Забайкальского края опасаются, что анонсированная отмена некоторых нормативных актов советского периода может негативным образом повлиять на оплату труда работников этой северной территории и, возможно, приведёт к возникновению социальной напряженности в трудовых коллективах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Финансы Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.