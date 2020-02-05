Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТурция начала отказываться от российского газа

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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с чего всё началось

Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфакс04:09

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Турция начала отказываться от российского газа

Lenta.ru11:08

Турция уходит от российского газа? Поставки в 2019 году резко упали

Красная весна15:03

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tv13:31

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Поставки российского газа в Турцию упали почти наполовину

Росбалт07:42

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолец04:44

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ru04:31
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Российская газета 15:11
Политика

Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня

«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
RT на русском 06:50
Политика

Сенат США оправдал Дональда Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
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«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
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Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
iXBT.com вчера в 00:50
Происшествия

У десяти пассажиров круизного судна в Японии нашли коронавирус

Новый тип коронавируса 2019-nCoV диагностировали у десяти пассажиров круизного судна, которое несколько дней находится на карантине около японского города Йокохама.
RT на русском вчера в 21:56
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 16:00
Политика

Большинство украинцев считают Россию враждебной страной

Более двух третей украинцев (70,5%) считают Россию враждебно настроенной к Украине страной, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс».
Коммерсантъ 10:17
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Происшествия

В Корсакове сбили 81-летнюю женщину

Сахалин.Инфо 18:04
Общество

Китайская Tesla Model 3 задерживается из-за коронавируса

С момента открытия с начала этого года фабрика успела выпустить небольшое количество новых Model 3. Стоит отметить, что это первое предприятие Tesla за пределами США и компания Элона Маска планировала выполнять все этапы производственного процесса в Китае в 2020 году.
SpeedMe 07:35
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом своей дочери

42-летняя ведущая Светлана Зейналова объявила о расставании с отцом своей дочери.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Общество

В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

РИА Новости 16:04
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Армия и оружие

На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Москва 24 вчера в 04:15
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост развития онкологии на 60% в ближайшие 20 лет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
News.ru вчера в 05:46
Общество

Гости шоу Соловьева едва не подрались из-за евреев

Lenta.ru 10:35
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой

Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
Piter.tv вчера в 11:30
Экономика

«Ростелеком» выбрал поставщиков планшетов для переписи населения

Совет директоров «Ростелекома» решил, какие компании станут поставщиками планшетов для всероссийской переписи населения, – это «Байтэрг» и ПК «Аквариус».
Ведомости 17:06
Общество

Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек

РИА Новости 17:19
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня вчера в 10:41
Политика

МИД РФ: более 60 российских дипломатов не получили визы США

Более 60 сотрудников МИД России, оформленных для работы в США, ждут американских виз уже несколько месяцев, а некоторые из них — более двух лет.
Коммерсантъ 14:02
Общество

В Дагестане объяснили рост цен на медицинские маски в аптеках региона

Ранее в среду заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что самое серьезное завышение цены на медицинские маски по РФ зафиксировано в Республике Дагестан, оно составляет 650%.
ТАСС 11:29
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru вчера в 03:38
Авто

Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

SpeedMe 14:06
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Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
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Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Крупнейшие банки и мобильные операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками.
Моя Москва.онлайн 02:19
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