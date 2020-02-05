Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТурция начала отказываться от российского газа

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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с чего всё началось

Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфакс04:09

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Турция сократила поставки российского газа на 40%

News.ru15:10

Турция уходит от российского газа? Поставки в 2019 году резко упали

Красная весна15:03

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

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Турция начала отказываться от российского газа

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В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолец04:44

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tv13:31
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