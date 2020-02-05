Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТурция начала отказываться от российского газа

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Азербайджан за 11 месяцев 2019 года нарастил поставки в Турцию на 29% - до 8,66 млрд кубометров газа. Поставки газа из Ирана оставались стабильными (6,88 млрд кубов, -1%).
Интерфакс04:09

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В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tv13:31

Анкара отворачивается от Москвы: Турция сократила поставки российского газа на 40%

Российский Диалог13:19

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолец04:44

Турция начала отказываться от российского газа

Lenta.ru11:08

Поставки российского газа в Турцию упали почти наполовину

Росбалт07:42

Турция сокращает поставки газа из России

Рамблер12:11

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ru04:31
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
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Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

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Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
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Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
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Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
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Двое военнослужащих не смогли оспорить взыскание 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму

"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в Ростове.
Интерфакс - Россия 10:02
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Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
РИА Новости 13:42
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Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
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РБК вчера в 20:26
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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Двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев объявил о завершении карьеры, сообщает "РБК-Спорт".
Газета.Ru 08:24
Транспорт

В России предложили ограничить использование шин с шипами

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
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Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
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Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Китайская TCL прекратит продажу смартфонов BlackBerry

Enrique Dans Владеющая брендом Blackberry китайская компания TCL Communication объявила о прекращении продажи смартфонов данной марки.
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МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США

Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
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Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в скромном платье бренда Zara

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала платье от масс-маркет-бренда Zara.
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Спорт

Кроссовки Nike приравняли к допингу

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Футбол

Торунарига подвергся расистским оскорблениям на матче с «Шальке»

Футболист "Герты" Джордан Торунарига подвергся оскорблениям на расистской почве со стороны фанатов соперника во время выездного матча 1/8 финала Кубка Германии против "Шальке", сообщается на официальном сайте берлинской команды.
РИА Новости 07:11
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Цена нефти Brent выросла на 3,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
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Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»

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ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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В ранней Вселенной открыли «мертвую» галактику-«монстра»

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Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

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В Сети рассекретили обновленный Hyundai Solaris для России

Обновленная модель оказалась непохожа на своего китайского "близнеца" Verna – внешность седана для России оказалась менее "агрессивной", получила иные фары, бамперы, воздухозаборники поменьше и сетчатый рисунок решетки радиатора.
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