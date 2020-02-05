Азербайджан за 11 месяцев 2019 года нарастил поставки в Турцию на 29% - до 8,66 млрд кубометров газа. Поставки газа из Ирана оставались стабильными (6,88 млрд кубов, -1%).

с чего всё началось

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Турция начала отказываться от российского газа

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