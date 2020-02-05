Энергетика
Lenta.ruТурция начала отказываться от российского газа
В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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с чего всё началось
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.Интерфакс04:09
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
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Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
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Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
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Под Красноярском в массовой аварии столкнулись более 10 автомобилей
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