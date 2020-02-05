Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТурция начала отказываться от российского газа

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфакс05 февраля в 04:09

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Турция начала отказываться от российского газа

Lenta.ru05 февраля в 11:08

Турция сократила поставки российского газа на 40%

News.ru05 февраля в 15:10

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tv05 февраля в 13:31

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REGNUMвчера в 03:54

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Росбалт05 февраля в 07:42

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолец05 февраля в 04:44

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ru05 февраля в 04:31
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Героине скандальной статьи о героиновой зависимости вынесли приговор

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Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
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Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
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В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
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