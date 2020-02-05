Энергетика
РидусТурция отказывается от российского газа
Пока Россия достраивала «Турецкий поток», Турция сокращала закупки российского газа. В 2019 году они снизились на 40% - до 14,4-14,8 млрд кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
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с чего всё началось
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.Интерфакс05 февраля в 04:09
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В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов
Московский Комсомолец05 февраля в 04:44
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