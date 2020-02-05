Энергетика

РидусРидусТурция отказывается от российского газа

Пока Россия достраивала «Турецкий поток», Турция сокращала закупки российского газа. В 2019 году они снизились на 40% - до 14,4-14,8 млрд кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
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Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
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Росбалт05 февраля в 07:42

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Московский Комсомолец05 февраля в 04:44

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tv05 февраля в 13:31
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Житель частного сектора в Томске открыл стрельбу из-за того, что при чистке крыши соседней стоматологической клиники на улице Гагарина рабочий сбросил снег на его двор.
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Новая жена популярного российского юмориста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова, сменила цвет волос.
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