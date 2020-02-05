Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТурция начала отказываться от российского газа

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

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News.ru05 февраля в 15:10

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Piter.tv05 февраля в 13:31

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ru05 февраля в 04:31
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
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