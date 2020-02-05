Энергетика
Lenta.ruТурция начала отказываться от российского газа
В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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с чего всё началось
Азербайджан за 11 месяцев 2019 года нарастил поставки в Турцию на 29% - до 8,66 млрд кубометров газа. Поставки газа из Ирана оставались стабильными (6,88 млрд кубов, -1%).Интерфакс05 февраля в 04:09
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В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов
Московский Комсомолец05 февраля в 04:44
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