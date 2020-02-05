Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиТурция начала отказываться от российского газа

В прошлом году в Турцию было поставлено на 40% меньше российского газа, чем в 2018-м. Поставки из РФ Анкара замещает импортом СПГ и газом из Азербайджана.
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с чего всё началось

Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфакс05 февраля в 04:09

Подробнее о событии

Поставки российского газа в Турцию упали почти наполовину

Росбалт05 февраля в 07:42

Газовые амбиции Турции набирают обороты

REGNUMвчера в 03:54

Турция сократила поставки российского газа на 40%

News.ru05 февраля в 15:10

Турция начала отказываться от российского газа

Lenta.ru05 февраля в 11:08

В России уменьшились объёмы поставки газа в Турцию

Ореанда-Новости13:02

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолец05 февраля в 04:44

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ru05 февраля в 04:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Экономика

Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

RT на русском 14:04
Энергетика

В Ливии назвали сумму потерь от блокирования нефтяных объектов

Потери от блокирования нефтеналивных терминалов и месторождений в Ливии приблизились к $1 млрд.
РБК 04 февраля в 18:28
Авто

Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
Tvoe-avto.com 05 февраля в 16:03
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
Авто

В Индии представили бюджетный «Гелендваген»

Внедорожник Force Gurkha нового второго поколения стал ещё больше напоминать легендарный «Гелендваген», чем его предшественник.
Тарантас Ньюс 05:06
Здоровье

В Екатеринбурге создают обсервационную зону для прибывших из Китая

Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.
66.ru 00:04
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Интернет

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Twitter

Twitter дал сбой, передает ТАСС. Жалобы на работу социальной сети поступают со всего мира, включая Россию.
Пятый канал 17:22
Политика

Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
ТАСС 16:52
Происшествия

Истощённую дочь забрали у матери-вегана в Кисловодске

Состояние девочки было критическим. В Кисловодске у женщины-вегана забрали истощённую 1,5-годовалую дочь.
Своё ТВ вчера в 10:06
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на Кубке мира в Канаде

Известия 15:42
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
EastRussia вчера в 18:36
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Известия 03:12
Киберспорт

Metro Exodus выйдет в Steam в феврале

Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 для Epic Games Store. Ровно через год она станет доступной в Steam. 13 шикарных динамических тем для PS4.
Cyber.sports.ru вчера в 11:50
Происшествия

Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево

Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Украина.ру 09:49
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета 10:59
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ 16:56
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ 12:53
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Происшествия

В московской квартире нашли мумию умершего пять лет назад человека

РИА Новости 13:12
Общество

В провинции Хубэй число умерших от коронавируса выросло до 699 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:18
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х

Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
ТАСС вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»

Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Дни24 18:00
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 09:07
Происшествия

СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
ФАН 13:21
Общество

Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет

Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.
РБК 06:01
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной

Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.
URA.Ru 11:19
Армия и оружие

Гендиректор «МиГ» станет главой «Сухого»

Телеканал 360° вчера в 14:20
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