Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.

с чего всё началось

В прошлом году в Турцию было поставлено на 40% меньше российского газа, чем в 2018-м. Поставки из РФ Анкара замещает импортом СПГ и газом из Азербайджана.

Турция начала отказываться от российского газа

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