Энергетика
Новые ВедомостиТурция начала отказываться от российского газа
В прошлом году в Турцию было поставлено на 40% меньше российского газа, чем в 2018-м. Поставки из РФ Анкара замещает импортом СПГ и газом из Азербайджана.
Читать в источнике
Оценить399
с чего всё началось
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.Интерфакс05 февраля в 04:09
Подробнее о событии
Показать все источники
В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов
Московский Комсомолец05 февраля в 04:44
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Энергетика
В Ливии назвали сумму потерь от блокирования нефтяных объектов
Потери от блокирования нефтеналивных терминалов и месторождений в Ливии приблизились к $1 млрд.
Авто
Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку
Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Авто
В Индии представили бюджетный «Гелендваген»
Внедорожник Force Gurkha нового второго поколения стал ещё больше напоминать легендарный «Гелендваген», чем его предшественник.
Здоровье
В Екатеринбурге создают обсервационную зону для прибывших из Китая
Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Интернет
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Twitter
Twitter дал сбой, передает ТАСС. Жалобы на работу социальной сети поступают со всего мира, включая Россию.
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Происшествия
Истощённую дочь забрали у матери-вегана в Кисловодске
Состояние девочки было критическим. В Кисловодске у женщины-вегана забрали истощённую 1,5-годовалую дочь.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Киберспорт
Metro Exodus выйдет в Steam в феврале
Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 для Epic Games Store. Ровно через год она станет доступной в Steam. 13 шикарных динамических тем для PS4.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Общество
В провинции Хубэй число умерших от коронавируса выросло до 699 человек
Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х
Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Происшествия
СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
Общество
Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет
Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной
Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.
Армия и оружие