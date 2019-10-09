Армия и оружие

Телеканал RTVIТелеканал RTVIТурция начала перебрасывать свои войска в Сирию

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готовит военную операцию на северо-востоке Сирии для борьбы с ОНС, которые Анкара считает террористическими группировками, а Вашингтон — союзниками. 7 октября США начали перебрасывать свои войска в другой район Сирии.
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