5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готовит военную операцию на северо-востоке Сирии для борьбы с ОНС, которые Анкара считает террористическими группировками, а Вашингтон — союзниками. 7 октября США начали перебрасывать свои войска в другой район Сирии.

Турция начала перебрасывать свои войска в Сирию

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