Армия и оружие
Политика СегодняТурция начала тестирование радаров российских С-400
Турция начинает испытания радаров российских зенитных-ракетных систем С-400. Об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на источники в понедельник, 25 ноября. По данным издания, Турция протестирует истребители F-16 и другие самолеты в Анкаре 25 и 26 ноября.
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Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Космос
NASA проверяет «охотника на инопланетян» в Антарктиде
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Политика
Гончарук заявил о передаче кабмином 415 предприятий на приватизацию
Кабинетом министров Украины переданы 415 из 500 государственных предприятий Фонду госимущества страны.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Политика
Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»
Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
Появилась первая информация и фотографии внешнего вида новой версии популярного внедорожника Lada 4x4.
Наука
Через 2 года начнется эпоха генетической модификации человека
Через несколько лет начнется эпоха генетической модификации людей.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
«Температурные качели» ожидаются в Москве в декабре
В столице в первый месяц зимы погода будет часто меняться, ожидается много осадков, но и велика вероятность, что на новогодних праздниках наступит оттепель, сообщается на сайте «Метеовести».
Армия и оружие
Террористы ИГ понимают только язык силы – эксперт МГИМО
Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров прокомментировал тиражируемую в социальных сетях видеозапись ликвидации террориста из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Шоу-бизнес
Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии
Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Футбол