Турция начинает испытания радаров российских зенитных-ракетных систем С-400. Об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на источники в понедельник, 25 ноября. По данным издания, Турция протестирует истребители F-16 и другие самолеты в Анкаре 25 и 26 ноября.

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