Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняТурция начала тестирование радаров российских С-400

Турция начинает испытания радаров российских зенитных-ракетных систем С-400. Об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на источники в понедельник, 25 ноября. По данным издания, Турция протестирует истребители F-16 и другие самолеты в Анкаре 25 и 26 ноября.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Турция опробовала российские С-400

РЕН ТВ13:27

В Турции ЗРС С-400 начали тестировать на истребителях F-16 и F-4. Видео

REGNUM11:05

Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ

РИА Новости03:47

Турция тестирует радары С-400

Газета.Ru04:00

СМИ узнали о тестировании Турцией радаров от С-400

Известия03:51

СМИ: Турция начинает испытания радиолокационных систем С-400 в районе Анкары

ТАСС03:49

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Российская газета 17:43
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Космос

NASA проверяет «охотника на инопланетян» в Антарктиде

LentaChel.ru 04:00
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:54
Футбол

«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 07:46
Политика

Гончарук заявил о передаче кабмином 415 предприятий на приватизацию

Кабинетом министров Украины переданы 415 из 500 государственных предприятий Фонду госимущества страны.
RT на русском 16:33
Кино

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

REGNUM 04:06
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело 10:49
Политика

Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»

Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
Известия 17:49
Авто

В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4

Появилась первая информация и фотографии внешнего вида новой версии популярного внедорожника Lada 4x4.
Car.ru 02:25
Наука

Через 2 года начнется эпоха генетической модификации человека

Через несколько лет начнется эпоха генетической модификации людей.
Evo-rus.com вчера в 02:16
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

Митингующие в Тбилиси пикетируют парламент

ТАСС 12:23
Общество

«Температурные качели» ожидаются в Москве в декабре

В столице в первый месяц зимы погода будет часто меняться, ожидается много осадков, но и велика вероятность, что на новогодних праздниках наступит оттепель, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО 09:56
Армия и оружие

Террористы ИГ понимают только язык силы – эксперт МГИМО

Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров прокомментировал тиражируемую в социальных сетях видеозапись ликвидации террориста из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Э Вести 13:22
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Шоу-бизнес

Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»

News.ru вчера в 12:53
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

Avia.pro 04:48
Происшествия

МВД назвало футбол причиной массовой драки дворников в центре Москвы

ТАСС 11:08
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии

Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
OAnews 09:00
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Происшествия

В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар

РБК 18:24
Футбол

Рубин — Зенит 1:2

Спорт-Экспресс 23 ноября в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
Покупка Турцией российских С-400Больше новостей по теме
Главное