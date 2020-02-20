Армия и оружие
BFM.ruТурция начала военную операцию в сирийском Идлибе
Сложно отрицать, что ситуация в Идлибе развивается по негативному сценарию. Первые сообщения о начале турецкой операции в Сирии поступили около пяти часов вечера в четверг, 20 февраля.
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Ситуация в Сирии все больше обостряется: политолог о военных операциях Турции
Sputnik Азербайджан08:00
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В России хотят закрепить в Конституции положения о неприкосновенности президента по окончании его полномочий.
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СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
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