Сложно отрицать, что ситуация в Идлибе развивается по негативному сценарию. Первые сообщения о начале турецкой операции в Сирии поступили около пяти часов вечера в четверг, 20 февраля.

Турция начала военную операцию в сирийском Идлибе

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