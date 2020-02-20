Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruТурция начала военную операцию в сирийском Идлибе

Сложно отрицать, что ситуация в Идлибе развивается по негативному сценарию. Первые сообщения о начале турецкой операции в Сирии поступили около пяти часов вечера в четверг, 20 февраля.
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Турция начала военную операцию в сирийском Идлибе

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Турция пригрозила начать военную операцию в Идлибе

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Турецкие войска начали военную операцию в Идлибе

The Moscow Post09:59
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Гринь занимает должность заместителя генерального прокурора России с 2006 года, то есть с того времени, когда ведомство возглавил Юрий Чайка.
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Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

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Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

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Украинский бунт под Полтавой против коронавируса: полиция подогнала БТРы

В Полтавской области в селе Новые Санжары жители бунтуют против размещения на карантин эвакуированных из Китая украинцев.
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Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости вчера в 11:11
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В Минздраве заявили, что у них нет денег для помощи детям с СМА

По подсчетам министерства, с 2021 года на закупку препаратов для всех российских больных СМА потребуется 38 миллиардов рублей.
Православие и Мир 08:26
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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
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Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
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Названо лекарство против коронавируса

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Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
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Финансы

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
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Политика

Неприкосновенность экс-президентов хотят закрепить в Конституции

В России хотят закрепить в Конституции положения о неприкосновенности президента по окончании его полномочий.
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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

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Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов

В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику.
Lenta.ru 09:32
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве

СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
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Будущее детей оказалось под вопросом

Здоровье и будущее каждого ребенка и подростка в мире подвергается непосредственной угрозе от ухудшения экологии, изменения климата, массовых миграций населения, конфликтов, неравенства и корыстного маркетинга, который навязывает детям фастфуд, сладкие напитки, алкоголь и табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 06:07
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Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова

Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
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Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
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Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
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В Госдуму внесли законопроект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ

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Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов Ф-1

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен стал победителем второго дня официальных тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне.
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МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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