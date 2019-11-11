Политика
ИнтерфаксТурция начала высылку террористов ИГ в Европу и США
Турция начала в понедельник депортацию иностранцев-террористов. Так, из этой страны по завершении юридических процедур выдворен террорист - выходец из США, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на МВД республики. Кроме того, готовится документация для депортации террориста - выходца из Германии.
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Происшествия
В Коми застрелили мирового судью
Неизвестные застрелили мирового судью Жешартского судебного участка Республики Коми.
РБК 09 ноября в 15:31
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Наука
Искусственный интеллект поможет предсказать место удара молнии
С помощью методов машинного обучения специалисты разработали систему, которая на основании этих параметров способна предсказать удар молнии в радиусе 30 километров с точностью 10−30 минут.
REGNUM вчера в 03:47
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru вчера в 03:28
Здоровье
Пензенцев приглашают бесплатно поплавать в бассейне
В бассейнах пензенцы смогут проверить свое здоровье и получить за это бесплатный сеанс плавания.
Пенза-Пресс 07:25
Армия и оружие
Асад: освобождение Идлиба не потребует много времени
Сирийский лидер Башар Асад сказал, что в скором времени удастся вернуть контроль над провинцией Идлиб.
ТК Звезда 03:14
Политика
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру.
Piter.tv 03:46
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru вчера в 05:22
Общество
Путин поддержал распространение налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
Парламентская газета 04:08
Культура
Егор Дружинин показал, как вместе с детьми смотрит шоу «Танцы на ТНТ»
Вся семья с интересом следит за шоу «Танцы на ТНТ», в котором Егор Дружинин выступает наставником.
Летидор 08:25
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Политика
МИД России прокомментировал переворот в Боливии
Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
Известия 04:29
Игры
Call of Duty Mobile скачали 148 миллионов раз за первый месяц
За первый месяц Call of Duty Mobile, вышедшую 1 октября 2019 года на iOS и Android, скачали 148 миллионов раз в App Store и Google Play.
Игромания.ру 05:41
Транспорт
Более 12 тысяч билетов куплено на первые поезда в Крым и обратно
Национальная служба новостей 03:17
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Кубань 24 01:31
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
РИА Новости 09:53
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в кабмине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров.
Известия 04:35
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30