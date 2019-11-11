Турция начала в понедельник депортацию иностранцев-террористов. Так, из этой страны по завершении юридических процедур выдворен террорист - выходец из США, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на МВД республики. Кроме того, готовится документация для депортации террориста - выходца из Германии.

Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США

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