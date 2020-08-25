Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Турция намерена экспортировать в Европу найденный в Черном море газ

Турция допускает возможность поставок в Европу газа с найденного в Черном море месторождения. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Глава МИД Турции отметил, что страна намерена пользоваться месторождением природного газа.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

В Турции заявили об экспорте газа, найденного в Чёрном море, в Европу

REGNUMвчера в 15:05
Телеканал 360°

Турция продолжит сотрудничать с Россией по газу в Черном море

Телеканал 360°21:48
РБК

Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией по газу в Черном море

РБК17:03
Известия

Турция понадеялась на сотрудничество с РФ после обнаружения газа в Черном море

Известиявчера в 14:37
RT на русском

Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

RT на русскомвчера в 14:30
Московский Комсомолец Турция

Газовое месторождение в Чёрном море поможет сотрудничеству России и Турции

Московский Комсомолец Турция07:03
ТАСС

В Турции считают, что черноморское газовое месторождение поможет сотрудничеству с Россией

ТАССвчера в 14:45

Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС06:26
130

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
8

Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
6

В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48