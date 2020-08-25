Турция намерена экспортировать в Европу найденный в Черном море газ
Смотрите также
Минобороны Великобритании планирует полностью отказаться от танков
На Черноморском побережье Кубани продолжили тушение трех пожаров
Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Белорусский силовик объяснил происхождение мема с его участием
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Красноярский край назван самым загрязнённым регионом РФ
Танк «Армата» после модернизации могут оснастить пушкой 152-мм калибра
Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу
Forbes составил рейтинг российских Instagram-блогеров
Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Тихановская прокомментировала возможность диалога с Россией
Академик РАН считает, что пандемия закончится не ранее лета 2021 года
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Forbes составил рейтинг российских Instagram-блогеров
Турция допускает возможность поставок в Европу газа с найденного в Черном море месторождения. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Глава МИД Турции отметил, что страна намерена пользоваться месторождением природного газа.В источнике
Подробнее о событии
Газовое месторождение в Чёрном море поможет сотрудничеству России и Турции
Московский Комсомолец Турция07:03