Армия и оружие
Российская газетаТурция нанесла авиаудар по арабо-курдам в Сирии
"Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии", - передает РИА Новости сообщение корреспондента al-Mayadeen в телеэфире. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
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