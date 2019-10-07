"Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии", - передает РИА Новости сообщение корреспондента al-Mayadeen в телеэфире. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Турция нанесла авиаудар по арабо-курдам в Сирии

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