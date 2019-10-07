Армия и оружие
РИА НовостиТурция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Сирии, сообщили СМИ
Вашингтон заявил, что Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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