Армия и оружие
Телеканал 360°Турция нанесла авиаудар по курдам в Сирии
Эрдоган подтвердил эту информацию, после чего и сделал заявлени о готовящейся операции. Сирийские СМИ сообщают, что ВВС Турции нанесли удары по контрольно-пропускному пункту на границе Сирии и Ирака, в результате чего были разрушены два моста.
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