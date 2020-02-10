с чего всё началось

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.

Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Происшествия Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).

Армия и оружие В Кремле заявили о возможной встрече Путина и Эрдогана Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом может состояться, но пока никакой конкретной информации по этому поводу у него нет.