Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
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"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", – пишет газета Sabah
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