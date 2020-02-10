Армия и оружие
РИА НовостиТурция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
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с чего всё началось
"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", – пишет газета Sabah.Фонтанка.Ру10:09
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