Армия и оружие
RT на русскомТурция нанесла удар по позициям сирийской армии
Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил об ответных ударах после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Как заявляли в Анкаре, пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате инцидента.
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Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
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Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
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Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги своей работы в лондонском клубе, а также признался, что хочет снова тренировать в английской лиге.
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Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
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Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
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Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
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