с чего всё началось

В качестве ответа на обстрел своих военных в сирийском Идлибе ВС Турции нанесли удары по 115 целям сирийской армии, поразили 101 цель и подбили сирийский вертолет. Об этом сообщило Министерство обороны республики, передает ТАСС 10 февраля.

Экономика Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Происшествия В Петербурге задержали нетрезвого водителя Audi В 21:30 нарушителя задержали у д.3А по набережной реки Мойки. За рулем находился 38-летний мужчина в нетрезвом состоянии.

Происшествия Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником Следствие начало проверку после того, как 10 февраля на сайте "Астрахань FM" появилось сообщение о сексуальном контакте 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника.

Технологии Samsung объяснил блокировку телевизоров Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.

Экономика В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

Политика В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.

Наука Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.