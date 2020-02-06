Армия и оружие
ИзвестияТурция нанесла массированный удар по сирийской армии
В качестве ответа на обстрел своих военных в сирийском Идлибе ВС Турции нанесли удары по 115 целям сирийской армии, поразили 101 цель и подбили сирийский вертолет. Об этом сообщило Министерство обороны республики, передает ТАСС 10 февраля.
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с чего всё началось
"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", – пишет газета Sabah.Фонтанка.Ру10:09
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