Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТурция нанесла массированный удар по сирийской армии

В качестве ответа на обстрел своих военных в сирийском Идлибе ВС Турции нанесли удары по 115 целям сирийской армии, поразили 101 цель и подбили сирийский вертолет. Об этом сообщило Министерство обороны республики, передает ТАСС 10 февраля.
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"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", – пишет газета Sabah
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