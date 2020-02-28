Армия и оружие

Пятый каналПятый каналТурция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии

Турция нанесла наземные и воздушные удары по позициям армии Сирии после того, как 29 турецких военнослужащих стали жертвами обстрела в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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