Армия и оружие

Пятый каналПятый каналТурция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии

Турция нанесла наземные и воздушные удары по позициям армии Сирии после того, как 29 турецких военнослужащих стали жертвами обстрела в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе

Коммерсантъвчера в 17:58

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

РИА Новостивчера в 18:05

Турция ответила на гибель своих военных ударами по силам Сирии

Газета.Ruвчера в 18:02

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Турция ударила по Сирии

Lenta.ruвчера в 17:57

В Анкаре сообщили об ответных ударах по позициям ВС Сирии в Идлибе

Интерфаксвчера в 17:56

Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск в ответ на обстрел

ТАССвчера в 17:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Армия и оружие

Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33

Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 33 человек.
ТАСС вчера в 18:23
Космос

Во Вселенной произошёл самый мощный взрыв за всю историю наблюдений

Учёные зафиксировали самый мощный выброс энергии во Вселенной за всю историю астрономических наблюдений.
Клопс 01:58
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известия вчера в 18:07
Политика

«Левада-центр»: за поправки в Конституцию готовы проголосовать четверть россиян

За поправки в Конституцию готовы проголосовать 25% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра», проведенного по заказу «Открытых медиа».
Дождь 01:23
Политика

28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции

В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.
Inc-news.ru 02:03
Музыка

«Голос. Дети»: У зрителей дрожали перепонки под натиском поющего ребенка

Комсомольская правда вчера в 17:06
Происшествия

Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста

РИА Новости вчера в 10:00
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Общество

Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги

Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Интерфакс вчера в 15:33
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings вчера в 11:49
Футбол

В Италии коронавирусом впервые заболел профессиональный футболист

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован у профессионального футболиста в Италии.
Известия вчера в 08:50
Армия и оружие

Авиаудар сирийской армии в Идлибе привел к гибели 33 турецких военных

Авиаудар сирийских ВВС в Идлибе унес жизни 33 турецких военных.
Сусанин 01:30
Политика

На Украине ввели температурный контроль для приезжающих из России

Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией в пятницу, 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019.
Известия вчера в 21:49
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 25 февраля в 07:59
Хоккей

Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru вчера в 21:59
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Здоровье

Первый случай коронавируса подтвержден в Литве

Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Общество

Роспотребнадзор рассказал о путях распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о путях распространения коронавируса COVID-2019.
iReactor 26 февраля в 20:04
Авто

Chery объявила рублевые цены на семиместный кроссовер Chery Tiggo 8

Как сообщает пресс-служба бренда, 1 марта текущего года стартуют официальные продажи семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 в максимальной комплектации PRESTIGE.
Тарантас Ньюс 25 февраля в 08:29
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости вчера в 02:19
Космос

Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Индикатор вчера в 04:16
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Авто

Mercedes-Benz анонсировал премьеру обновленного E-Class

В начале марта на автосалоне в Женеве немецкий автопроизводитель представит обновлённый Mercedes-Benz E-Class.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»

Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Пятый канал вчера в 12:11
Общество

Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов

Вести.Ru вчера в 14:49
Происшествия

Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к 5 годам колонии

REGNUM 02:03
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное