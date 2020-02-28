Турция нанесла наземные и воздушные удары по позициям армии Сирии после того, как 29 турецких военнослужащих стали жертвами обстрела в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Здоровье Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.

Политика 28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Общество Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.

Биатлон Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.

Политика На Украине ввели температурный контроль для приезжающих из России Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией в пятницу, 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Политика В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля 26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Космос Китайский аппарат изучил грунт Луны Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.