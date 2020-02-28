Армия и оружие
Пятый каналТурция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии
Турция нанесла наземные и воздушные удары по позициям армии Сирии после того, как 29 турецких военнослужащих стали жертвами обстрела в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Армия и оружие
Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33
Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 33 человек.
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Армия и оружие
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В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
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Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
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Авто
Mercedes-Benz анонсировал премьеру обновленного E-Class
В начале марта на автосалоне в Женеве немецкий автопроизводитель представит обновлённый Mercedes-Benz E-Class.
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В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
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