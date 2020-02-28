Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Идлибе. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

РБКвчера в 18:21

Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск в ответ на обстрел

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Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе

Коммерсантъвчера в 17:58

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Интерфаксвчера в 17:56

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

РИА Новостивчера в 18:05

Турецкая армия наносит удары по сирийским военным

РЕН ТВвчера в 18:02

Турецкие военные нанесли наземные и авиаудары по позициям армии Сирии

RT на русскомвчера в 17:57
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Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
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Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе

НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.
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Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

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Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
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Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана

Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
REGNUM 02:10
Армия и оружие

В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты

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В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
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Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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Биатлон

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Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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Армия и оружие

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Красная весна вчера в 18:40
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В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

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Армия и оружие

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Олег Тиньков, основатель и акционер TCS Croup, участвует в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США.
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Турция потребовала установить бесполетную зону над Идлибом

Турция требует установить бесполетную зону над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 28 февраля на свой страничке в Twitter.
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В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
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