Армия и оружие
РИА НовостиТурция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Идлибе. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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