Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Идлибе. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Армия и оружие Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Происшествия Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.

Финансы Курс евро на торгах превысил 72 рубля Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.

Политика Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.

Происшествия Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.

Политика Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.

Космос Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Экономика Ущерб российскому турбизнесу от коронавируса достиг 27 млрд рублей Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд руб. без учета потерь на итальянском направлении, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Армия и оружие Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.

Армия и оружие Турция потребовала установить бесполетную зону над Идлибом Турция требует установить бесполетную зону над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 28 февраля на свой страничке в Twitter.