Турция нанесла наземные и воздушные удары по позициям армии Сирии после того, как 29 турецких военнослужащих стали жертвами обстрела в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Происшествия Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти "Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".

Происшествия Стало известно, кто сдал полиции купившего наркотики программиста Программист Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге по анонимному звонку. Об этом в Facebook написал его адвокат Алексей Бушмаков.

Общество В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса Россия с 28 февраля вводит ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщил Минтранс.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.

Политика В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваться, так как этот день не придется брать за свой счет, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Общество Закончены съемки мистического триллера «Кольская сверхглубокая» Неоценимую поддержку в процессе подготовки к съемкам создателям фильма оказали люди, работавшие на скважине, а также жители города Заполярный, близ которого находится объект.

Биатлон Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.

Киберспорт Black Desert бесплатно раздают в Steam до 2 марта Создатели Black Desert решили раздать международную версию MMORPG в Steam — акция проходит в течение пяти дней и закончится 2 марта.

Политика Шнуров назвал политических оппонентов «петухами» Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".

Происшествия Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.