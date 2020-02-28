Армия и оружие
Пятый каналТурция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии
Турция нанесла наземные и воздушные удары по позициям армии Сирии после того, как 29 турецких военнослужащих стали жертвами обстрела в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
Происшествия
Стало известно, кто сдал полиции купившего наркотики программиста
Программист Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге по анонимному звонку. Об этом в Facebook написал его адвокат Алексей Бушмаков.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Авто
Коронавирус автопрома: стало ясно, сколько на самом деле китайских компонентов в наших автомобилях
Провинция Хубэй, где в декабре прошлого года появился коронавирус Covid-19, является одним из центров китайского автопрома, но это лишь вершина айсберга.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Экономика
В России обнаружили поддельную монету номиналом в один рубль
Из документа следует, что более половины всех фальшивых купюр составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (около 29 тысяч штук).
Наука
Ученые выявили новые различия в работе сердца мужчин и женщин
Ученые выявили новые различия в работе сердца мужчин и женщин, сообщает информационное издание Ugpressa.ru.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Россия с 28 февраля вводит ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщил Минтранс.
Армия и оружие
США: Гиперзвуковые ракеты РФ ставят Пентагон в безвыходное положение
Развитие Россией гиперзвуковых ракет большой дальности является вызовом для Вашингтона и ставит американские вооруженные силы в безвыходное положение.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
Хоккей
Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать пятого «Индиану Джонса»
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Политика
В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля
Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваться, так как этот день не придется брать за свой счет, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Общество
Закончены съемки мистического триллера «Кольская сверхглубокая»
Неоценимую поддержку в процессе подготовки к съемкам создателям фильма оказали люди, работавшие на скважине, а также жители города Заполярный, близ которого находится объект.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Здоровье
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес избавилась от длинной шевелюры
Многие поклонники заявили, что привыкли видеть Дженнифер Лопес с наращенными волосами.
Киберспорт
Black Desert бесплатно раздают в Steam до 2 марта
Создатели Black Desert решили раздать международную версию MMORPG в Steam — акция проходит в течение пяти дней и закончится 2 марта.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Общество
Роскачество рассказало, как защититься от аферистов в соцсетях
Киберпреступники в соцсетях стремятся попасть во френд-лист, чтобы использовать в дальнейшем эту возможность для мошенничества, поэтому пользователям соцсетей стоит следить за приватностью и быть бдительными, говорится в материалах Роскачества.
Политика
Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне
Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.