Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Идлибе. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

РБК18:21

Турецкая армия наносит удары по сирийским военным

РЕН ТВ18:02

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе

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Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск в ответ на обстрел

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Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

РИА Новости18:05

Турецкие военные нанесли наземные и авиаудары по позициям армии Сирии

RT на русском17:57
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
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Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Турция считает сирийские войска «вражескими целями»

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Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
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В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
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