Армия и оружие
Газета.RuТурция нанесла удар по курдским формированиям в Сирии
Турецкая авиация нанесла удар по курдским формированиям SDF в сирийской провинции Хасеке, передает Al-Mayadeen. Отмечается, что удар в окрестностях города аль-Маликия нанесли турецкие самолеты.
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Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru 15:58
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20
Кино
«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости 15:43
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Здоровье
Как очистить кишечник в домашних условиях, объяснили медики
Медики объяснили, что очистить кишечник в домашних условиях можно с помощью продуктов питания.
Пишет Омск 12:16
Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS
Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес».
ProstoProSport вчера в 23:09
Футбол
Главный тренер «Тамбова» заявил, что доволен приглашением Мелкадзе
Наставник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал выступления арендованного у «Спартака» футболиста Георгия Мелкадзе.
RT на русском 16:47
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Вести.Ru 15:12
Шоу-бизнес
Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины
Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Общество
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
РБК 08:50
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 вчера в 16:30
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Экономика
В России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента.
Lenta.ru 14:23
Наука
Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума
RuNews24.ru 05 октября в 07:06
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
В Берлине экоактивисты перекрыли несколько центральных улиц
В Берлине экоактивисты митингуют на центральных улицах города. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Подмосковье Сегодня 10:50
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Единоборства
Конор Макгрегор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив бой в Москве
Конор написал, выложив момент из легендарного боя против Хабиба: - Черт, давай потанцуем в Москве, детка, - и к этому посланию в твиттере прилагались ругательные хэштеги в адрес Хабиба Нурмагомедова.
Комсомольская правда 17:40
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Ruposters.ru вчера в 05:12
Происшествия
В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение
Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
ТАСС 12:44
Здоровье
Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения
В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.
Дни.ру 10:53