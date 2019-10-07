Турецкая авиация нанесла удар по курдским формированиям SDF в сирийской провинции Хасеке, передает Al-Mayadeen. Отмечается, что удар в окрестностях города аль-Маликия нанесли турецкие самолеты.

Турция нанесла удар по курдским формированиям в Сирии

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