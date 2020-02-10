с чего всё началось

Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил об ответных ударах после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Как заявляли в Анкаре, пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате инцидента.

Экономика «Залог экономического роста»: на Украине вновь замедлилась инфляция Министр экономики Тимофей Милованов в своем комментарии по обнародованным данным сообщил, что низкая и контролируемая инфляция — это «залог экономического роста в долгосрочном периоде и условие для низких номинальных и реальных процентных ставок».

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

Общество Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра "По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Политика В Чувашии отстранили от должностей восемь министров Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Шоу-бизнес Анна Седокова подтвердила четвертую беременность Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.

Происшествия Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Политика Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе Украина собирается ввести санкции в отношении российских следователей, прокуроров и судей, причастных к делу украинских моряков, арестованных из-за событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Гаджеты Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.