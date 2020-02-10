Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТурция нанесла удар по позициям сирийской армии

Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил об ответных ударах после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Как заявляли в Анкаре, пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате инцидента.
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с чего всё началось
"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", – пишет газета Sabah
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