Армия и оружие
RT на русскомТурция нанесла удар по позициям сирийской армии
Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил об ответных ударах после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Как заявляли в Анкаре, пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате инцидента.
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с чего всё началось
"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", – пишет газета Sabah.Фонтанка.Ру10:09
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Фернандес призвал болельщиков ЦСКА забыть о поражении от «Зенита»
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Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris для России.