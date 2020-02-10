Армия и оружие
RT на русскомТурция нанесла удар по позициям сирийской армии
Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил об ответных ударах после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Как заявляли в Анкаре, пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате инцидента.
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с чего всё началось
— На это подлое нападение был дан многократный ответ, уничтожены вражеские цели, кровь наших солдат не осталась неотмщенной, — написал Алтун на своей официальной странице в Twitter.Вечерняя Москвавчера в 08:52
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