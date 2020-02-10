Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТурция нанесла удар по позициям сирийской армии

Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил об ответных ударах после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Как заявляли в Анкаре, пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате инцидента.
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с чего всё началось
— На это подлое нападение был дан многократный ответ, уничтожены вражеские цели, кровь наших солдат не осталась неотмщенной, — написал Алтун на своей официальной странице в Twitter
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:37, Ашберн
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Отмечается, что в конце января этого года на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предлагал провести в 2020 году встречу глав государств пятерки Совбеза ООН, так как эти страны несут определенную ответственность за сохранение цивилизации.
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В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.
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Немецкие киберспециалисты из компании ERNW рассказали об опасности включенного Bluetooth в ОС Android.
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Интернет

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Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
OAnews 09 февраля в 21:01
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:08
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Безымянная картина появится в прокате 8 октября 2021-го, однако пока непонятно — это будет совместный фильм с Marvel Studios как сольники Паука или лента по мотивам Marvel от Sony как «Веном».
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Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X

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Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
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В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ

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Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из‑за задымления

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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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Кино

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На 92-й торжественной церемонии вручения премии "Оскар" главный приз достался фильму "Паразиты", снятому южнокорейским режиссером Пон Чжун Хо.
РИА Новости Крым вчера в 01:05
Общество

ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Газета.Ru 13:32
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