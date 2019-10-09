Армия и оружие
Эхо МосквыТурция наносит авиаудары по территориям на севере Сирии
Решение властей Турции крайне невыгодно России, - заявил в эфире "Эха Москвы" политолог Алексей Малашенко. Европейский союз призвал Анкару остановить военную операцию на севере Сирии, а в США напомнили, что проект о санкциях против Турции находится на окончательной стадии разработки.
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Экономика
ФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Политика
Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах
Президент РФ высоко оценил работу ведомства, заявив, что со всеми спорными делами комиссия разбиралась профессионально и объективно.
Армия и оружие
На Украине презентовали макет авиационной гиперзвуковой ракеты
В качестве носителя заявляются самолеты Су-27 и Су-24М, стоящие на вооружении Воздушных сил Украины.
Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
Армия и оружие
Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии
Армия и оружие
Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске
Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Происшествия
Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс
Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Политика
В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ
В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Футбол
Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
Водитель напал на гражданского инженера ГИБДД в Петербурге
В среду днем, 9 октября, гражданский специалист-инженер ГИБДД Иван Блажевский во время работы на Лахтинском проспекте подвергся нападению со стороны водителя, сообщает канал «78».
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Космос
Ученые назвали несколько фактов об инопланетной жизни
Все же эксперты назвали несколько фактов об инопланетной жизни, которые смогут изменить мнение многих людей.
Футбол
Игрок «Спартака» Шюррле высмеял московские пробки
Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле поделился впечатлениями от московских пробок, передает "Чемпионат.com".
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
Гаджеты
Создатель Android представил смартфон нового типа
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.