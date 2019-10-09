Армия и оружие

Эхо МосквыЭхо МосквыТурция наносит авиаудары по территориям на севере Сирии

Решение властей Турции крайне невыгодно России, - заявил в эфире "Эха Москвы" политолог Алексей Малашенко. Европейский союз призвал Анкару остановить военную операцию на севере Сирии, а в США напомнили, что проект о санкциях против Турции находится на окончательной стадии разработки.
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