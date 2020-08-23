Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не боится разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным, так как без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает Euronews.