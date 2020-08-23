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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море

Речь идет о 320 млрд кубометров природного газа.В источнике
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Независимая газета

Российский газ теряет ценность для Турции

Независимая газетавчера в 13:25
Московский Комсомолец Турция

«Найденный Турцией газ не лекарство от экономических бед»

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:08
Evo-rus.com

Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Evo-rus.com24 августа в 06:54
Телеканал 360°

Потенциальную стоимость газа на новом месторождении назвали в Турции

Телеканал 360°24 августа в 14:20
RT на русском

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

RT на русском24 августа в 10:13
ИА Красная Весна

Международное энергетическое агентство оценило новое турецкое месторождение

ИА Красная Весна24 августа в 16:56
Московский Комсомолец

Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Московский Комсомолец23 августа в 09:52

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.рувчера в 16:30
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Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не боится разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным, так как без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает Euronews.
Аргументы и Факты18:54
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Во Франции переименовали роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения - теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.
РИА Новости04:40
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5

Объем текущего строительства жилья в России упал на 28%

Объем текущего строительства жилья в России составляет примерно 98 миллионов квадратных метров, что на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года, сообщил в среду на конференции издательского дома "Коммерсант" в Москве замглавы Минстроя Никита Стасишин.
РИА Новости03:33

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
0:42
Vprognoze.ruвчера в 04:40