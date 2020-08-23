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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море

Речь идет о 320 млрд кубометров природного газа.В источнике
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Независимая газета

Российский газ теряет ценность для Турции

Независимая газетавчера в 13:25
Московский Комсомолец Турция

Эксперт: Стоимость газа в открытом Турцией месторождении может достигать 80 млрд долларов

Московский Комсомолец Турциявчера в 03:06
Evo-rus.com

Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Evo-rus.com24 августа в 06:54
Телеканал 360°

Потенциальную стоимость газа на новом месторождении назвали в Турции

Телеканал 360°24 августа в 14:20
RT на русском

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

RT на русском24 августа в 10:13
ИА Красная Весна

Международное энергетическое агентство оценило новое турецкое месторождение

ИА Красная Весна24 августа в 16:56
Московский Комсомолец

Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Московский Комсомолец23 августа в 09:52

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ruвчера в 13:35

Режиссер «Вратаря галактики» объяснил решение не «вырезать» Ефремова

Режиссер фильма "Вратарь галактики" Джаник Файзиев, выступая на торжественной церемонии в честь премьеры ленты, объяснил, почему решил не вырезать из нее кадры с участием актера Михаила Ефремова, которому грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное пьяное ДТП на Смоленской площади.
Московский Комсомолец17:26
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Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новостивчера в 14:22
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Onlineвчера в 02:43
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30

Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.ру24 августа в 15:58
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