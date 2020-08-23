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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море

Речь идет о 320 млрд кубометров природного газа.В источнике
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Независимая газета

Российский газ теряет ценность для Турции

Независимая газетавчера в 13:25
Evo-rus.com

Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Evo-rus.com24 августа в 06:54
ТАСС

Эксперты: открытие месторождения газа в Турции не угрожает позиции России в регионе

ТАССвчера в 01:22
ИА Красная Весна

Международное энергетическое агентство оценило новое турецкое месторождение

ИА Красная Весна24 августа в 16:56
Телеканал 360°

Потенциальную стоимость газа на новом месторождении назвали в Турции

Телеканал 360°24 августа в 14:20
Московский Комсомолец Турция

«Найденный Турцией газ не лекарство от экономических бед»

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:08
Московский Комсомолец

Новая проблема «Газпрома»: Турция решила потеснить Россию на газовом рынке

Московский Комсомолец23 августа в 09:52

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений
РИА Новостивчера в 15:49
4

Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
75

Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подогорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT news24 августа в 10:04
16

Весь персонал астраханских школ проверят на антитела к коронавирусу

Губернатор поручил руководству областного Минздрава и регионального управления Роспотребнадзора определить, какие тесты наиболее эффективны в данных обстоятельствах, и провести исследования до 1 сентября.
Интерфакс - Россия02:20
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Уральский епископ назначен викарием патриарха Кирилла

Епископ Невьянский и Нижнетагильский Евгений был назначен викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации патриархии, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Коммерсантъ Екатеринбург00:22