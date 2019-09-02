Турция закупит дополнительную партию российских зенитно-ракетных систем С-400, если не сможет купить у США противоракетный комплекс Patriot. Об этом заявил министр обороны республики Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Кино Фильм «Матрица» снова выйдет в прокат в России Оригинальная лента вышла на экраны в 1999 году. При бюджете в 63 миллиона долларов она собрала в прокате 463 миллиона.

Интернет Facebook откажется от счетчика лайков Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.

Футбол «Милан» арендовал Ребича, «Айнтрахт» — Андре Силву Полузащитник «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич продолжит карьеру в «Милане» на правах двухгодичной аренды.

Общество Путин поздравил с Днем знаний учеников школы Тулуна Президент Владимир Путин поздравил детей тулунской школы с Днем знаний.

Политика Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.

Авто Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: известна дата премьеры Продажи обновлённого Nissan X-Trail начались в России прошлой осенью. В настоящее время модель можно купить начиная от 1 590 000 рублей.

Авто Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.

Общество Ураган «Дориан» снизился до 4 категории Синоптики считают, что "Дориан" пойдет на запад. Стоит отметить, что на данный момент ураган находится в 177 км от Флориды.

Шоу-бизнес Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.

Наука В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Происшествия В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину Информационный портал "Липецк 48" рассказал о женщине, которая пострадала от льва при посещении передвижного цирка-шапито.

Происшествия В Иране казнили гомосексуалиста, похитившего двух подростков 31-летнего мужчину казнили в городе Казерун, его обвинили в связи с мужчинами, а также в похищении двух 15-летних подростков.

Авто Новый Isuzu D-Max испытывают на дорогах Швеции Ранее японский специалист выпустили четырехдверную версию D-Max с двойной кабиной на заснеженные дороги Швеции для зимних испытаний.

Кино Скончался советский режиссер Борис Рычков Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Здоровье Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.

Политика Президент Польши выступил против приглашения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.