Политика

РБКРБКТурция назвала условие покупки у России дополнительных С-400

Турция закупит дополнительную партию российских зенитно-ракетных систем С-400, если не сможет купить у США противоракетный комплекс Patriot. Об этом заявил министр обороны республики Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:17, Вашингтон
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