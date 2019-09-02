Политика
РБКТурция назвала условие покупки у России дополнительных С-400
Турция закупит дополнительную партию российских зенитно-ракетных систем С-400, если не сможет купить у США противоракетный комплекс Patriot. Об этом заявил министр обороны республики Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:17, Вашингтон
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Оригинальная лента вышла на экраны в 1999 году. При бюджете в 63 миллиона долларов она собрала в прокате 463 миллиона.
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Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
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«Милан» арендовал Ребича, «Айнтрахт» — Андре Силву
Полузащитник «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич продолжит карьеру в «Милане» на правах двухгодичной аренды.
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Президент Владимир Путин поздравил детей тулунской школы с Днем знаний.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
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Российская газета 03:27
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Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.
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Информационный портал "Липецк 48" рассказал о женщине, которая пострадала от льва при посещении передвижного цирка-шапито.
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В Кабуле произошёл мощный взрыв
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Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
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Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
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Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
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Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
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Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
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Обсерватория «Спектр-РГ» передала первый снимок с телескопа eRosita
Первое рентгеновское изображение участка внегалактического неба, полученное немецким телескопом eRosita, передала российская космическая обсерватория «Спектр-РГ».
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