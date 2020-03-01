Армия и оружие

Свободная ПрессаСвободная ПрессаТурция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии. «Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных», - приводит слова Акара агентство Anadolu.
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