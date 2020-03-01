Армия и оружие
Свободная ПрессаТурция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии. «Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных», - приводит слова Акара агентство Anadolu.
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В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления
Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены.
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Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали довольно незначительное недельное снижение относительно машстабов падения курса российской валюты к доллару.
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Существует ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
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Крупное обновление Windows 10 доступно для скачивания в виде образа
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для крупного обновления актуальной операционной системы (ОС) Windows 10.
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Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Армия и оружие
В ДНР сообщили о повреждении здания школы в результате обстрела ВСУ
На западе Донецка повреждено здание школы в результате обстрелов, которые были произведены со стороны дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ).
Политика
Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Происшествия
В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ
Гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника Федеральной службы безопасности России задержали в Санкт-Петербурге.
Общество
Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников
С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Политика
Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 марта
С 1 марта 2020 года начинает действовать ряд новых законов, которые коснутся каждого россиянина.
Происшествия
В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
Футбол
Семин приехал обороняться, а Семак оказался беспомощен
Видимо, без Дзюбы гости опасались прессинга «Зенита» с очень интенсивной без мяча группой атаки хозяев (Ерохин и Дриусси в первой линии).
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
Общество
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Армия и оружие
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.
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Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
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40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Шоу-бизнес
Максим Галкин подготовил для Аллы Пугачевой оригинальный сюрприз
Галкин рассказал, что это именно поклонники его жены подготовили такой сюрприз, хотя пользователи социальной сети единогласно пришли к выводу: это именно заслуга Максима, что такой сюрприз вообще удалось воплотить в жизнь.
Футбол
Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:3 (2-й тайм)
Голландский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).