Армия и оружие
КоммерсантъТурция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что бойцы фактически работают наемниками Халифы Хафтара.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Вбросами о ЧВК «Вагнера» президент Турции Реджеп Эрдоган пытается оправдать собственное военное вторжение в дела Ливии. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.Политика Сегодня12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Турецкий президент обеспокоен сообщениями о наёмниках, сражающихся на стороне ЛНА
Московский Комсомолец Турция07:27
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Происшествия
Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
Авто
Автомобили Opel вернулись в Россию
Немецкая компания Opel возобновляет продажи в России после четырехлетнего перерыва, для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Авто
Опубликованы фото эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗ
Ульяновский автозавод получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию модели УАЗ-3909 «Комби» («Буханка»).
Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Наука
Простуда и грипп мешают друг другу заражать людей
У гриппующего человека шанс подхватить простуду снижался, и наоборот – те, кто болел простудой, реже заболевали гриппом.
Технологии
СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Общество
Регулярные посещения концертов, музеев и театра могут продлить жизнь
Исследование британских ученых показало, что регулярное посещение музеев, концертов, галерей и театра может продлить жизнь, значительно снизив риск преждевременной смерти.
Армия и оружие
Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер
Не улучшало положения дел ежегодное снижение оборонного бюджета и зависимое положение бундесвера по отношению к другим странам НАТО.
Футбол
Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Происшествия
В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", - сказал собеседник агентства.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.