Вбросами о ЧВК «Вагнера» президент Турции Реджеп Эрдоган пытается оправдать собственное военное вторжение в дела Ливии. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

с чего всё началось

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что бойцы фактически работают наемниками Халифы Хафтара.

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

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