Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъТурция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что бойцы фактически работают наемниками Халифы Хафтара.
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с чего всё началось

За вбросами Анкары о ЧВК «Вагнера» разглядели турецких снайперов и бронетехнику в Ливии

Вбросами о ЧВК «Вагнера» президент Турции Реджеп Эрдоган пытается оправдать собственное военное вторжение в дела Ливии. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
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