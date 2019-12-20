Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что бойцы фактически работают наемниками Халифы Хафтара.

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

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