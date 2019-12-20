Политика

КоммерсантъКоммерсантъТурция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что бойцы фактически работают наемниками Халифы Хафтара.
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Эрдоган обеспокоен сообщениями о наемниках, сражающихся на стороне Хафтара в Ливии

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Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

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Эрдогана разозлила ЧВК Вагнера в Ливии

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Эрдоган пригрозил наемникам «ЧВК Вагнера» в Ливии

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
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Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:30
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В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
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Грипп снижает риск заболеть простудой

В результате выяснилось, что заражение гриппом значительно снижает риск заболеть простудой. Но данное правило может работать и наоборот.
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РБК 10:38
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Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Газета.Ru 10:31
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Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 10:49
Спорт

США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

Первое место по нарушениям антидопинговых правил в 2017 году заняли представители Италии -171.
РИА Новости 03:31
Наука

В недрах Земли могут идти «снегопады» из железной пыли

МИР 24 03:16
Политика

На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
РИА Новости 04:48
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В Киеве предложили назвать сквер в честь лубянского стрелка Манюрова

Националист, украинский политический деятель и журналист Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что сквер надо переименовать в честь Евгения Манюрова, который «отличился» у здания ФСБ в Москве и был убит «псами режима».
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В «Зените» рассказали о восстановлении Малкома, Мамманы и Лунева

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Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
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РБК вчера в 22:22
Космос

Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС

РБК 07:35
Экономика

Статистики заявили о росте средних зарплат саратовцев

Напомним, жители Саратова в рамках всероссийского опроса о справедливых зарплатах заявили, что для достойной жизни им нужно зарабатывать в среднем 61 тысячу рублей.
Взгляд-инфо 03:06
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Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
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Происшествия

В Москве «заминировали» все станции метро

ТАСС 10:06
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Немецко-китайский кроссовер Borgward BX3 поступил в продажу

Сегодня в модельную линейку Borgward входят, помимо BX3, большой кроссовер BX7, среднеразмерный BX5 и кросс-купе BX6.
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В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

RT на русском 10:49
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском 08:03
Политика

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
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Футбол

Французский футболист Ле Таллек не сможет выступать за сборную России

Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России.
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Британский парламент поддержал соглашение по Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
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В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
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Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Вести.Ru 11:09
Происшествия

В центре Киева совершено нападение на полицейских

На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Происшествия

В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

ТАСС 10:31
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
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