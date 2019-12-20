Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruЭрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии. Президент Турции также раскритиковал действия Халифы Хафтара, которые он считает нелегитимными.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Турция использует вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии в попытках лишить РФ лидерства на Ближнем Востоке

По словам Эрдогана, в Ливии якобы присутствует ЧВК "Вагнера", которая "защищает интересы" главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Сам турецкий лидер Хафтара законным политиком не считает.
Народные новости11:25

Подробнее о событии

Эрдоган выступил против действий «российских наемников» в Ливии

Вести.Финанс10:42

Пользуясь вбросами о ЧВК «Вагнера», Эрдоган готовит информационный плацдарм в Ливии

ФАН10:24

Президент Турции пообещал «не закрывать глаза» на российских наемников в Ливии

Росбалт08:06

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Коммерсантъ08:10

Эрдоган обеспокоен сообщениями о наемниках, сражающихся на стороне Хафтара в Ливии

ТАСС08:51

Эрдогана разозлила ЧВК Вагнера в Ливии

Lenta.ru08:01

Эрдоган пообещал не закрывать глаза на «российских наёмников» в Ливии

News.ru07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие планеты

РИА Новости 07:01
Происшествия

Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки

Lenta.ru вчера в 16:36
Политика

Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа

Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 13:59
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК 08:05
Политика

Акция противников интеграции с Россией в Минске прошла без инцидентов

Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла в пятницу без инцидентов и задержаний, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:42
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Игры

Бесплатный онлайн-шутер Ironsight выходит в Steam

Бесплатный фантастический шутер Ironsight сегодня, 18 декабря, появится в Steam.
REGNUM 18 декабря в 10:54
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Хоккей

«Спартак» отыграл три шайбы в матче с «Сочи» и победил

Вести.Ru 14:13
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Политика

Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии

Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:16
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области

UsedCars.ru 11:26
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью под Саратовом

Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
РЕН ТВ 08:30
Происшествия

На трассе М-4 «Дон» столкнулись одиннадцать автомобилей

Сразу 11 машин столкнулись на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 14:12
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 законов, которые усложнят жизнь автовладельцев в 2020 году.
Автоновости дня 07:38
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Футбол

«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»

Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
Soccer.ru 12:01
Баскетбол

«Химки» победили «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

Российский баскетбольный клуб "Химки" победил литовский "Жальгирис" со счетом 83:74 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС Спорт 13:55
Футбол

Украинский футболист провалил допинг-тест

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
Известия 13:01
Наука

Изучены способности собак к счету

Американские нейробиологи выяснили, что у собак есть способности к счету, похожие на человеческие.
МедиаПоток 18 декабря в 10:42
Культура

Санта-Клаус разгромил студию на съемках американского шоу

Известия 13:46
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Гаджеты

Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

Актуальные Новости 03:25
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

РИА Новости 13:09
Политика

Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
Известия 12:39
Политика

Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС.
Газета.Ru 13:02
Политика

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
RT на русском 07:13
Общество

Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета

РИА Новости 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное