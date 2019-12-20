Армия и оружие
RuNews24.ruЭрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии. Президент Турции также раскритиковал действия Халифы Хафтара, которые он считает нелегитимными.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
По словам Эрдогана, в Ливии якобы присутствует ЧВК "Вагнера", которая "защищает интересы" главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Сам турецкий лидер Хафтара законным политиком не считает.Народные новости11:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Космос
Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие планеты
Происшествия
Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки
Политика
Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа
Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Политика
Акция противников интеграции с Россией в Минске прошла без инцидентов
Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла в пятницу без инцидентов и задержаний, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Игры
Бесплатный онлайн-шутер Ironsight выходит в Steam
Бесплатный фантастический шутер Ironsight сегодня, 18 декабря, появится в Steam.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Политика
Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии
Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью под Саратовом
Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Происшествия
На трассе М-4 «Дон» столкнулись одиннадцать автомобилей
Сразу 11 машин столкнулись на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 законов, которые усложнят жизнь автовладельцев в 2020 году.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
Баскетбол
«Химки» победили «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
Российский баскетбольный клуб "Химки" победил литовский "Жальгирис" со счетом 83:74 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Футбол
Украинский футболист провалил допинг-тест
Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
Наука
Изучены способности собак к счету
Американские нейробиологи выяснили, что у собак есть способности к счету, похожие на человеческие.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Гаджеты
Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
Политика
Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.