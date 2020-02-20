Армия и оружие

ТАССТАССТурция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе, единственной мишенью являются сирийские войска.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе

ТАСС13:59

Турция заявила о хорошем контакте с Россией по Идлибу

Lenta.ru14:00

Министр обороны Турции: о противостоянии с Россией в Сирии не может быть и речи

Коммерсантъ13:50

Министр обороны страны: Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Сирии

Эхо Москвы13:30

Анкара заявила об отсутствии проблем с Москвой в Идлибе

Взгляд.ру13:16

Турция предложила России «отойти в сторону» для решения ситуации в Идлибе

РБК13:53

Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации

Московский Комсомолец Турция10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Российская газета 13:36
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости 12:21
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по делу ЮКОСа

Руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который представляет интересы России, рассказал, что 18 февраля апелляционный гаагский суд обязал РФ выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС.
VSE42.RU 18 февраля в 05:26
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза

NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
CyberSport.ru вчера в 15:20
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Диброва показала его фото из больницы

Супруга госпитализированного шоумена Дмитрия Диброва навестила его в больнице.
Газета.Ru 02:53
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 18 февраля в 06:17
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Технологии

Apple разрешит заменить стандартный браузер и почту в iPhone

Apple ослабляет строгость политики Как сообщает ToDay News Ufa, Apple в данный момент изучает стоит ли предоставлять пользователям на iPhone и iPad возможность выбирать по умолчанию сторонние веб-браузеры и почтовые приложения.
ToDay News Ufa 10:21
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Происшествия

Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича

Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 12:46
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Экономика

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 23:01
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости вчера в 13:01
Происшествия

Российский суд оправдал осужденного в Белоруссии священника

REGNUM вчера в 14:02
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Политика

Песков не стал отвечать на вопрос, как прожить на 12 тысяч рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, как в России прожить на 12 тысяч рублей.
ФедералПресс 07:02
Происшествия

Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов

В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику.
Lenta.ru 09:32
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК 11:44
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Vprognoze.ru 01:49
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Piter.tv 00:06
Технологии

IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер

Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
РИА Новости вчера в 19:12
Биатлон

Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное