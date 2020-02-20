Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе, единственной мишенью являются сирийские войска.

Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе

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